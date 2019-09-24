قلب «المدريدي» يخفق مجدداً بعد أيام في العناية المركزة

المصدر: محمد الحتو - دبي

عاد القلب «المدريدي» ليخفق مجدداً بالفوز على مضيفه إشبيلية، أول من أمس، بهدف الفرنسي كريم بنزيمة في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد أيام قضاها في غرفة العناية المركزة إثر الضربة القوية التي تعرض لها الأربعاء الماضي على يد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا.

واستعاد فريق المدرب زين الدين زيدان عافيته في رحلة موفقة إلى الأندلس، حملت مؤشرات فنية تدعو الجمهور «الملكي» للتفاؤل بإمكانية المنافسة، لاسيما أن الانتصار كان مهماً للغاية بملعب «رامون سانشيز» الذي لطالما شكل عقدة لريال مدريد، إذ تكبد عليه سبع هزائم في آخر 10 مباريات، وكان آخر انتصار على هذا الملعب في موسم 2014-2015.

وحقق ريال مدريد مكاسب عدة من المباراة، أبرزها: اعتلاء صدارة «الليغا» برصيد 11 نقطة بالمشاركة مع أتلتيك بلباو، والاستفادة المثلى من هزيمة الغريم التقليدي برشلونة أمام غرناطة، الأحد الماضي، بهدفين دون مقابل ليتقدم الريال عن «البارسا» بفارق أربع نقاط، ويتركه معذباً بالمركز السابع!

ومن أهم المكاسب أيضاً، تعزيز المدرب زيدان من فرص بقائه في منصبه، بعدما كان مهدداً بالإقالة حال خسارته هذه المباراة في ظل الأنباء المتسارعة التي تحدثت عن تحضير رئيس النادي فلورنتينو بيريز للاعب الريال السابق والمدرب الحالي لفريق الرديف بنادي ريال سوسييداد تشابي ألونسو، حتى يكون البديل الجاهز لخلافة «زيزو».

وعلى الصعيد الفردي، صاح الديك الفرنسي بنزيمة من جديد ليسعد الجمهور المدريدي بهدف في مرمى اشبيلية يعتبر الأول له على ملعب «رامون سانشيز» خلال مسيرته مع مدريد، كما أصبح كريم أكثر لاعب يسجل برأسه مقارنة بلاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بتسعة أهداف رأسية في الدوري الإسباني خلال 2019.

ورفع بنزيمة رصيده إلى خمسة أهداف مع ختام الجولة الخامسة متصدراً قائمة الهدافين بالمشاركة مع مهاجم فياريال جيرارد مورينو، ويقدم اللاعب مستوى أفضل من المواسم الماضية، ويمتلك إحصاءات مميزة كشفت أنه أفضل لاعب في مدريد حالياً بحصوله على درجة تقييم فني بلغت 8.13 من 10.

فنياً، بدا الريال أكثر تماسكاً وترابطاً بين الخطوط على العكس تماماً من مباراة باريس سان جيرمان، وغلبت على شكل الفريق عوامل فنية مشجعة يتقدمها الانضباط التكتيكي، وتعامل اللاعبين مع المباراة بدافعية وتحدٍّ وبذل مجهود كبير ورغبة أكبر في الفوز، على عكس المباريات الماضية التي كان عانى فيها أخطاء فردية، لاسيما في المنطقة الخلفية.

وتحسّن الشكل الدفاعي لريال مدريد بقيادة سيرجيو راموس الذي حقق الفوز رقم 400 له بالقميص الملكي في «الليغا»، وأغلق زيدان المساحات وتقيد اللاعبون بتعليمات زيدان بعدم المجازفة في اندفاع الظهيرين للهجوم على حساب الدفاع، ليطرأ على الفريق تقدماً على مستوى واقعية الأداء.

وأمام المعطيات الفنية والرقمية للجولة الخامسة من الدوري الإسباني يكون المشجع المدريدي قد تنفس الصعداء نسبياً مقارنة بنظيره البرشلوني الذي مازال يعاني مع مدربه فالفيردي القريب من مغادرة منصبه، ولسان حال أنصار «الملكي» في مواقع التواصل الاجتماعي: «متصدر لا تكلمني»، فهل يستمر «الميرينغي» في القمة حتى موعد مباراة «الكلاسيكو» المقررة في «الكامب نو» يوم 27 أكتوبر المقبل أم أن ظروفاً ستتغير ومراكز ستتبدل في الجولة السابعة حين يحل الريال ضيفاً على جاره أتلتيكو مدريد 28 الجاري؟

مكاسب ريال مدريد من الفوز على إشبيلية

■اعتلاء صدارة «الليغا» برصيد 11 نقطة بالمشاركة مع أتلتيك بلباو.

■الاستفادة المثلى من هزيمة الغريم التقليدي برشلونة أمام غرناطة والابتعاد عنه بفارق 4 نقاط.

■تعزيز فرص بقاء زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية وتجنبه الإقالة المبكرة.

■التعافي من الأزمة النفسية وتجنب الانهيار بعد الهزيمة السابقة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية.

■فك عقدة ملعب «رامون سانشيز» الذي لم يخرج منه الريال منتصراً آخر 4 انتصارات منذ 2015.

■سجل بنزيمة هدفه الأول على ملعب إشبيلية في «الليغا» طوال مسيرته مع مدريد، وتصدر قائمة الهدافين.

■الانضباط التكتيكي والتعامل مع المباراة بدافعية وتحدٍّ على عكس المباريات الماضية.

■تحسن الشكل الدفاعي وإغلاق المساحات والتقيد بتعليمات المدرب بعدم المجازفة بالاندفاع للهجوم على حساب الدفاع.

تقييم لاعبي «الميرينغي» منذ بداية الموسم

كريم بنزيمة 8.13

كاسيميرو 7.60

توني كروس 7.47

كارفاخال 7.47

غاريث بيل 7.35

خيمس رودريغيز 7.21

مارسيلو 7.04

ميندي 7.04

إيسكو 6.85

فاران 6.84

ألفارو أودريوزولا 6.72

سيرجيو راموس 6.64

إدين هازارد 6.56

لوكاس فاسكيس 6.48

كورتوا 6.45

فينيسيوس 6.40

لوكا يوفيتش 6.25

فالفيردي 6.14

لوكا مودريتش 6.12

ميليتاو 6.06

نتائج «الميرينغي» في الدوري الإسباني

■الفوز على مضيفه سلتا فيغو 2-3

■التعادل مع ضيفه بلد الوليد 1-1

■التعادل مع مضيفه فياريال 2-2

■الفوز على ضيفه ليفانتي 3-2

■الفوز على مضيفه إشبيلية 1-0

مباريات الريال حتى موعد «الكلاسيكو»

■ ريال مدريد - أوساسونا (25 سبتمبر) الليغا.

■ أتلتيكو مدريد - ريال مدريد (28 سبتمبر) الليغا.

■ ريال مدريد - كلوب بروج (1 أكتوبر) دوري الأبطال.

■ ريال مدريد - غرناطة (5 أكتوبر) الليغا.

■ مايوركا - ريال مدريد (19 أكتوبر) الليغا.

■ غلطة سراي - ريال مدريد (22 أكتوبر) دوري الأبطال.

■ برشلونة - ريال مدريد (27 أكتوبر) الليغا.

4

نقاط تفصل بين ريال مدريد المتصدر وغريمه برشلونة صاحب المركز السابع.

400

انتصار حققها راموس مع الفريق الملكي خلال مسيرته في الدوري الإسباني.

الشكل الدفاعي لريال مدريد تحسّن.. فهل تستمر الواقعية؟

«كلاسيكو الأرض» بعد 6 جولات 27 أكتوبر المقبل.