10 أندية إسبانية الأكثر إنفاقاً على رواتب اللاعبين

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعاني أندية «الليغا» الكبيرة والصغيرة من ارتفاع النفقات مقارنة بتراجع المداخيل، الأمر الذي تفسره كلفة الرواتب السنوية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في هذه الأندية، التي باتت تصل إلى مستوى الخطر، خصوصاً بالنسبة لنادٍ مثل برشلونة يصرف 62% من ميزانيته السنوية على الرواتب، وبقيمة كلية تبلغ 671 مليون يورو.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على أول 10 أندية في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» من حيث القيمة الكلية لحجم الرواتب سنوياً، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، حيث يأتي الملكي خلف برشلونة بـ641 مليون يورو.

واللافت أن ثمانية من أندية «الليغا» تصرف على الرواتب أكثر من 100 مليون يورو.

للإطلاع على الأندية الـ10، يرجى الضغط على هذا الرابط.