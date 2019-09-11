ريال مدريد يستعد لتحدي 7 مباريات في 22 يوماً

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

انتهت أسابيع التدريبات الطويلة لنادي ريال مدريد لكرة القدم، وأصبح الفريق على أهبة الاستعداد للعودة من جديد لمنافسات بطولة الدوري الإسباني (الليغا)، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. وقالت صحيفة «أس» الإسبانية، أول من أمس، إن ريال مدريد سيعود إلى إيقاع المنافسات الذي اعتاده، بواقع مباراتين أسبوعياً، حيث إنه يستعد بعد عودة لاعبيه الدوليين، وتحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، لخوض سبع مباريات رسمية، خمس منها في الليغا واثنتان أخريان في بطولة دوري أبطال أوروبا في غضون 22 يوماً.

ويواجه ريال مدريد خلال هذه المدة أندية من طراز رفيع، مثل باريس سان جرمان وإشبيلية وأتلتيكو مدريد، وذلك في ظل الشكوك التي تحيط بالمستوى الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويخوض ريال مدريد أولى مبارياته بعد التوقف الدولي على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، السبت المقبل، عندما يستضيف ليفانتي، وهو الفريق الذي نجح في إحراج الملكي، الموسم الماضي، بعدما تغلب عليه 2/‏1، ووضع مدربه السابق، جولين لوبيتيجي، على حافة الهاوية قبيل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وبعد أربعة أيام من مباراته أمام ليفانتي، يبدأ ريال مدريد مشواره مع أبطال أوروبا، حيث يصطدم بباريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب الأخير «ملعب الأمراء» في 18 من الشهر الجاري.

وفي 22 من الشهر نفسه، يخرج لملاقاة إشبيلية على ملعب «سانشيز بيزخوان» الذي يحمل ذكريات أليمة للفريق المدريدي، الذي خسر هناك قبل عام بثلاثية نظيفة.

وبعد ذلك يلتقي أوساسونا، في 25 من هذا الشهر، قبل أن يلتقي في ديربي مدريد مع القطب الثاني للعاصمة الإسبانية، أتلتيكو مدريد، بعد ذلك التاريخ بثلاثة أيام.

ومع حلول أكتوبر، يخوض مباراتين على ملعبه، قبل فترة التوقف الدولي الثانية، حيث يلتقي مع كلوب بروج البلجيكي في أول أيام هذا الشهر، ثم يستضيف غرناطة ضمن منافسات الليغا بعد ذلك التاريخ بأربعة أيام.

ريال مدريد يلتقي سان جرمان بأبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، ثم يحلّ ضيفاً على إشبيلية بعدها بأيام.