10 إصابات تجعل «الليغا» دون إثارة في الموسم الجديد

المصدر: حميد نعمان - دبي

افتقد الموسم الجديد بالدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) الإثارة المعهودة، بسبب غياب مجموعة من أبرز نجومه لداعي الإصابة، على رأسهم أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، وكذلك النجم الجديد لريال مدريد البلجيكي إدين هازارد، وكلاهما لن يعود قبل نهاية الشهر الجاري تقريباً، في حين التحق بهم مجموعة من النجوم على غرار لويس سواريز، وعثمان ديمبلي وإيسكو وأسينسيو وألفارو موراتا. ويعتبر الريال الأكثر معاناة هذا الموسم بـ10 إصابات حتى الآن، مقارنة بأربع لبرشلونة، وإصابتين فقط لأتلتيكو مدريد.

للاطلاع على الغيابات الـ10 البارزة بالدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، يرجى الضغط على هذا الرابط.