العثور على نادي أخيراً لعمرو وردة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي باوك اليوناني مؤخرا إعارته لاعبه المصري عمرو وردة لمدة موسم واحد وذلك بعد فترة حاول فيها الناجي كثيراً تسويق اللاعب ولكنه عجز في ذلك بسبب المشاكل الكثيرة الذي ارتكبها اللاعب وأخرها مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا..

وقال باوك في بيان رسمي قصير، الجمعة، إن "النادي يعلن إعارة عمرو وردة إلى لاريسا"، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى اليوناني أيضا.

وعلى مدار أكثر من شهرين والفريق باوك يبحث عن ناد جديد لوردة (25 عاما)، بعد الواقعة التي ارتبطت به خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وأكدت تقارير صحفية أن وردة بات لاعبا "غير مرغوب به" في معظم الأندية الأوروبية بسبب سلوكه غير المنضبط، فيما ثارت تكهنات بشأن عودة ممكنة إلى الدوري المصري.