زيدان يقرر الإبقاء على غاريث بيل مع ريال مدريد

المصدر: مدريد - د.ب.أ

أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن الجناح الويلزي غاريث بيل سيبقى في صفوف النادي الملكي. وصنع بيل الهدف الأول للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، خلال فوز ريال مدريد 3/‏1 على سيلتا فيغو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني أول من أمس.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: «بيل سيبقى، كل عناصر الفريق إيجابية والأمر ينطبق عليه أيضاً». وأضاف: «كنت أنوي الدفع به منذ البداية، بصرف النظر عن إصابة إدين هازارد».

وربطت تقارير صحافية، أخيراً، بين بيل والانتقال للدوري الصيني، ولكن الجناح الويلزي أكد مراراً رغبته في البقاء مع النادي الملكي. واستهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بتحقيق فوز مستحق على سيلتا فيغو.

وتقدم الريال بهدف سجله الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 12، ثم أضاف توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 63، قبل أن يختتم لوكاس فاسكيز أهداف الريال في الدقيقة 80، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسلتا فيغو إيكر لوسادا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

واضطر الريال لاستكمال المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما حصل لوكا مودريتش على البطاقة الحمراء.

وحصد الريال أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة مؤقتاً انتظاراً لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، وظل فريق سلتا فيغو بلا نقاط.

وشهدت الدقيقة 56 حصول لوكا مودريتش لاعب الريال على البطاقة الحمراء مباشرة، بعد تدخله العنيف مع دينيس سواريز لاعب سلتا فيغو، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء بعدما عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد. ورغم النقص العددي في صفوف الريال، فإنه تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61 عندما سدد توني كروس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم كرته بالعارضة قبل أن تعانق الشباك.

بيل كان قريباً من الانتقال إلى الدوري الصيني، قبل أن يقرر الاستمرار مع ريال مدريد.