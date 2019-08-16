7 صفقات تشعل «الليغا».. أبرزها غريزمان وهازارد وفيليكس

المصدر: مدريد ـــــ أ.ف.ب

اجتازت الأندية الإسبانية هذا الصيف عتبة المليار يورو في صفقات انتقال لاعبي كرة القدم، أبرزها برشلونة مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، وريال مدريد مع النجم البلجيكي إدين هازار، وأتلتيكو مدريد مع الواعد البرتغالي جواو فيليكس. صحيح أن الأندية الإسبانية التي أنفقت 1.2 مليار يورو، بحسب موقع «ترانسفرماركت» الاختصاصي، لاتزال وراء الأندية الإنجليزية (1.5 مليار يورو)، إلا انها ستحظى بأسبوعين إضافيين حتى إغلاق باب الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل لتعزز صفوفها، وربما تعيد البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم إلى «الليغا». وتالياً أبرز الصفقات المنجزة هذا الصيف:

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