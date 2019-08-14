مورينو يتحضر للانتقال إلى أتلتيكو مدريد

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

يتحضر المهاجم الدولي الإسباني رودريغو مورينو، لمغادرة صفوف ناديه الحالي فالنسيا إلى أتلتيكو مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أشارت تقارير صحافية أمس.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، توصل أتلتيكو «إلى اتفاق مع فالنسيا مقابل 55 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين حوافز».

وأضافت صحيفة «ماركا» الرياضية أن المهاجم البالغ 28 عاماً: «قال وداعاً لرفاقه، ولم يشارك في مران الفريق الثلاثاء. سيسافر إلى مدريد بعد الظهر من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني مع فريق (روخيبلانكو)».

وانضم رودريغو إلى فالنسيا قبل خمسة أعوام قادماً من بنفيكا البرتغالي، وقاده في مايو الماضي للفوز بكأس إسبانيا على حساب حامل اللقب برشلونة 2-1 بتسجيله الهدف الثاني لفريقه. كما دافع عن ألوان منتخب إسبانيا في خلال 18 مباراة دولية، وشارك معه في مونديال روسيا 2018.