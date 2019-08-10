ريال مدريد يعتزم تغطية نيمار بالذهب

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن "فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يعتزم دفع 40 مليون يورو سنوياً لنيمار في حال انضمامه لريال مدريد"، وهو ما يفوق راتبه حالياً لدى النادي الباريسي (نحو 36 مليون يورو).

وتابعت الصحيفة أنه في حال حدث ذلك، سيكون نيمار ثاني أعلى اللاعبين أجراً في العالم بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقاً للصحيفة الإسبانية.

ووضعت الصحيفة للموضوع عنواناً يقول: "فلورنتينو يعتزم تغطية نيمار بالذهب" مشيرة إلى أن الريال يسعى إلى ضم نيمار خمسة مواسم.

وكانت الصحيفة الإسبانية ذكرت قبل أيام قليلة أن ريال مدريد عرض على النادي الباريسي انتقال نيمار مقابل 120 مليون يورو، وشمل العرض الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب النادي الملكي، إلى النادي الفرنسي.