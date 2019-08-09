ريال مدريد يطرق باب نيمار

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

كشفت صحيفة «سبورت» الكاتالونية أن نادي ريال مدريد الإسباني عرض 120 مليون يورو، زائد لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش، للتعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة إن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، قام بكل ما يتوجب، وينتظر موافقة نيمار، اللاعب السابق للغريم برشلونة، لإجراء الصفقة.

وأضافت أن بيريز: «اتصل باللاعب عارضاً عليه عقداً لخمسة مواسم، والراتب عينه الذي يتقاضاه مع باريس سان جرمان».

وانضم نيمار إلى سان جرمان في صيف 2017، مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو، بعد دفع قيمة البند الجزائي الذي كان يربطه ببرشلونة.

وارتبط اسم اللاعب، كثير الإصابات في المواسم الماضية، بالعودة إلى ناديه السابق، قبل أن تهدأ حدة التكهنات في الأيام القليلة الماضية.

وبدأ نيمار (27 عاماً) مسيرته مع سانتوس حتى 2013، عندما انتقل إلى برشلونة وشكّل ثلاثياً ضارباً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز (إم إس إن)، كما حمل ألوان البرازيل في 97 مباراة دولية سجل فيها 60 هدفاً.

وكان ريال مدريد عقد صفقات كبيرة هذا الصيف، أبرزها استقدام النجم البلجيكي، ادين هازار، من تشلسي الإنجليزي، ضمن عملية إعادة بناء للمدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، بعد موسم مخيب محلياً وقارياً.

• بيريز عرض على النجم البرازيلي الراتب نفسه الذي يتقاضاه في باريس سان جيرمان.