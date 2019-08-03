غوارديولا يطلب من لاعبي مانشستر سيتي الرد على ليفربول

المصدر: أحمد طارق-دبي

حث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لاعبيه على الاستعداد للـ"التحدي الرائع" ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالفوز في مواجهتهما المبكرة الأحد، في درع المجتمع.

ويرى غوارديولا أن تصريحات المدرب الألماني يورغن كلوب عن حجم انفاق السيتي غير منطقية، مطالباً لاعبي فريق بالرد داخل الملعب.

وقاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريمير ليغ بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة.

ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، والتي تقام بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز اللقبين، سيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.

وفيما أحرز سيتي ثلاثية محلية غير مسبوقة الموسم المنصرم مع الدوري والكأس وكأس الرابطة، وترشحه شركات المراهنات لإحراز لقب الدوري للموسم الثالث توالياً، يدرك غوارديولا مدى صعوبة المهمة ضد ليفربول.