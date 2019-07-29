أياكس أمستردام «سوبر هولندا»

المصدر: أمستردام - أ.ف.ب

أحرز أياكس أمستردام لقب الكأس السوبر الهولندي للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على غريمه التاريخي أيندهوفن 2-صفر، أول من أمس، على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وكان أياكس قد خاض موسماً رائعاً بلغ فيه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأحرز لقبي الدوري والكأس محلياً.

وسجل للفائز المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ، بعد تمريرة من دوني فان دي بيك بعد 35 ثانية فقط على صافرة البداية، والمدافع دالي بليند من تسديدة قوية (53).

واضطر أيندهوفن إلى إكمال آخر 30 دقيقة من المباراة بـ10 لاعبين لإصابة مهاجمه الشاب سام لامرس، بعد استنفاد المدرب مارك فان بومل تبديلاته الثلاثة.

ويستهل أياكس حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي الأسبوع المقبل، ويخوض بعد 10 أيام الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد باوك اليوناني. في المقابل، يلتقي أيندهوفن مع بازل السويسري في الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال بعد فوزه عليه ذهاباً 3-2.

كاسبر دولبرغ أحرز الهدف الأول بعد 35 ثانية فقط على صافرة البداية.. وبليند من تسديدة قوية (53).