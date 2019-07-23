بالفيديو: ميسي “الياباني” يبهر جمهور ريال مدريد في أول ظهور

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف موهبة ريال مدريد الجديد النجم الياباني تاكيفوسا كوبو، عن بعض مهاراته في أول ظهور له مع الفريق مما أثار حماسة جمهور النادي الإسباني بحركات فنية بارعة، دفعت الكثيرين لتشبيهه بالنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ونشر لاعب ريال مدريد الفرنسي فاران، بعض من مهارات اللاعب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، معلقاً عليها بأن اللاعب موهبة جديدة في ريال مدريد.

وشارك كوبو (18 عاما) في أولى مبارياته مع النادي الملكي، عندما واجه الريال بايرن ميونيخ الألماني، ضمن بطولة كأس الأبطال الودية الدولية في مدينة هيوستن الأميركية، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حركات "الفتى المميز" أثارت حماسة المدريديين وجعلتم يقفون فوق مقاعدهم، خاصة عندما أدى حركة "الكوبري"، وهي حركة يقوم بها اللاعب بتمرير الكرة بين رجلي لاعب آخر حتى يجتازه، ورغم أن المباراة انتهت لمصلحة البايرن 3-1، إلا أن النجم الصاعد أبدى سعادته بالمشاركة في أولى المباريات للدفاع عن قميص الملكي، بحسب ما أفاد موقع سكاي نيوز.

وضم ريال مدريد، كوبو، الذي يعده كثيرون أحد أبرز مواهب كرة القدم الواعدة في العالم، في يونيو الماضي، ولم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن ريال دفع مليوني يورو (2.25 مليون دولار) فقط لنادي طوكيو، ومن المتوقع ضم كوبو بعقد يمتد 5 سنوات.

ويطلق على كوبو لقب "ميسي الياباني" نظرا لأدائه المتميز، وكان ينتظره مستقبل واعد في كامب نو، لكنه عاد لليابان بعد معاقبة برشلونة قبل من الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنعه من ضم لاعبين جدد، لمدة 14 شهرا، بسبب مخالفات في التعاقد مع ناشئين.

ويجري ريال مدريد، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، تغييرات كبيرة بالفريق بعد الموسم الماضي المحبط عقب الفشل في التتويج بألقاب كبرى.