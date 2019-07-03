“طريق ناري” لمنتخب مصر للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

انتهت اليوم مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية وبعد أن تحدد متصدري المجموعات الستة والفرق التي احتلت أفضل مركز ثالث ظهر مشوار المنتخب المصري الذي سيكون صعب بمواجهة ثلاثة فرق مرشحة للفوز باللقب الإفريقي في مشوار الوصول إلى النهائي، وتصدر المنتخب المصري مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، ليقابل بذلك منتخب حل في المركز الثالث ولكن لم يكن متوقع أن يصطدم بهذا المنتخب.

وستواجه مصر منتخب جنوب إفريقيا في مباراة دور الـ 16 من البطولة، وإذا نجحت في تخطي هذه المرحلة ستصطدم بالفائز من نيجيريا والكاميرون حامل اللقب، على أن تقابل في قبل النهائي فريق من الأربعة الجزائر المرشح بقوة للمنافسة أو منتخب كوت ديفوار، وكلا المنتخبين سيتقابلان مع مالي وغينيا، أي انه من المتوقع أن تقابل مصر طبقاً لمستوى الفرق في دور المجموعات كلاً من جنوب إفريقيا- الكاميرون- الجزائر وستبحث عن تخطي هذه العقبات للوصول إلى المباراة النهائية.