أوساسونا يعود إلى «الليغا»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

ضمن فريق أوساسونا عودته إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني (الليغا)، الموسم المقبل، وقبل ثلاث مراحل على نهاية دوري الدرجة الثانية، وذلك عقب خسارة ألباسيتي الثالث أمام غرناطة الثاني صفر-1، في المرحلة التاسعة والثلاثين.

وبنتيجة مباراة أول من أمس، بات أوساسونا متصدر الترتيب برصيد 78 نقطة، يبتعد بفارق 10 نقاط عن ألباسيتي، وبالتالي حجز البطاقة الأولى إلى الدرجة الأولى، فيما تبقى حظوظ ألباسيتي قائمة لمنافسة غرناطة (74 نقطة) في البطاقة الثانية.

ويصعد بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية إلى الأولى، على أن تخوض الأندية في المراكز بين الثالث والسادس، دورة فاصلة، لتحديد الفريق الثالث الصاعد إلى دوري الأضواء. وستحل الأندية الثلاثة الأولى في الدرجة الثانية مكان أندية جيرونا ورايو فايكانو وهويسكا، التي حلت في المراكز الثلاثة الأخيرة في الدرجة الأولى.