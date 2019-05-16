تحقيق فرنسي في قضية تلاعب بنتيجة مباراة بالجزائر

المصدر: باريس - د.ب.أ

أوقف سبعة مراهنين، أول من أمس، في شرق فرنسا، في إطار تحقيق حول شكوك بالتلاعب بنتيجة مباراة في بطولة الجزائر متورط فيها وفاق سطيف، أحد أكبر الأندية في البلاد، حسب ما ذكرت مصادر قريبة من التحقيق لوكالة «فرانس برس».

وانتهت المباراة بفوز دفاع تاجنانت على وفاق سطيف 3-2، وسجلت ثلاثة من الأهداف الخمسة من ركلات جزاء.

وفتحت نيابة مدينة نانسي الفرنسية، حسب المصادر، تحقيقاً بسبب مراهنات مشبوهة تم تحديدها في المنطقة، لاسيما حول مدينة متز. وأكد أحد المصادر أنه تمت المراهنة بالآلاف من اليورو على النتيجة الصحيحة، وأوضح لوكالة فرانس برس «المبالغ التي تمت المراهنات بها ليست خيالية، لكن النتيجة صحيحة، وكانت النسبة 40 الى واحد، ما يعني أن الأرباح المتحققة بلغت عشرات الآلاف من اليورو».

وأوقفت شرطة منطقة «مورت إي موسيل» المتخصصة بمكافحة هذا النوع من المراهنات، سبعة أشخاص، ويعمل المحققون على تحديد العلاقة بين المراهنين وأطراف المباراة.