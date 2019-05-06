برشلونة يخسر «مباراة وديمبلي»

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

خسر برشلونة بتشكيلة احتياطية على أرض سلتا فيغو صفر-2 في المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني، كما خسر العملاق الكاتالوني الذي احتفظ في المرحلة السابقة بلقبه بطلاً للدوري، مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي قبل أربعة أيام من المواجهة المرتقبة مع ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه في «كامب نو» ذهاباً 3-صفر.

وأشرك المدرب إرنستو فالفيردي، الجناح الفرنسي ديمبلي أساسياً في تشكيلة خلت من الأسماء البارزة، في مقدمتها الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، لكنه لم يصمد أكثر من ست دقائق، حيث عاودته الإصابة في فخذه الأيمن، وترك مكانه لآليكس كايادو.

وافتتح الأوروغوياني مكسيميليانو غوميز التسجيل لصاحب الضيافة، إثر عرضية من الجزائري رياض بودبوز (67).

وعزز ياغو أسباس تقدم فريقه بالهدف الثاني من ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد على السنغالي موسى واغيه ثبتتها تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي (88).

وألحق سلتا فيغو - الذي رفع رصيده إلى 40 نقطة نقلته إلى المركز الـ14 مؤقتاً - بالفريق الكاتالوني الخسارة الثالثة هذا الموسم بعد سقوطه أمام ليغانيس (1-2) في المرحلة السادسة، وريال بيتيس (3-4) في المرحلة الـ12.

ديمبلي مهدّد بالخروج من حسابات فالفيردي في لقاء ليفربول.

36

جولة مضت من الدوري الإسباني وبرشلونة حسم اللقب رسمياً في الجولة الماضية.