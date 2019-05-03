فالفيردي: سجلنا 4 في روما ولم نتأهل

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

حذّر مدرب برشلونة، إيرنستو فالفيردي، لاعبيه من مغبة الانجرار خلف الفرحة قبل الحسم في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، في استاد أنفيلد، معقل ليفربول. وقال إن «الفوز 3-صفر على ليفربول في الذهاب لا يعني الحسم»، موضحاً: «سجلنا أربعة أهداف في روما، لكننا لم نتأهل». وتابع خلال المؤتمر الصحافي: «ما من سبب للثقة الزائدة، أو اعتبار المواجهة حسمت، وأن الفريق تأهل للنهائي».

وأضاف: «بالطبع، أرى أن ليفربول لديه القدرة على الرد. في الموسم الماضي، سجل ليفربول ثلاثة أهداف في مان سيتي، وفاز وتأهل في دور الثمانية. وفي الدور نفسه فزنا 4/‏‏1 على روما ذهاباً، لكن الفريق الإيطالي أطاح بنا خارج البطولة بالفوز 3/‏‏ صفر إياباً».