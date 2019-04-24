بالفيديو: المعجزة مبابي يقهر ميسي ورونالدو وبولت أسرع رجل في العالم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، في طريقه إلى أن يكون نجم كرة القدم الأول في العالم خلال السنوات القليلة القادمة بعدما واصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً تحطيم الأرقام القياسية سواء كان ذلك في جانب التهديف أو السرعة التي يتمتع بها هذا اللاعب، مما جعلته يتفوق على أفضل لاعبي العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى التفوق على أسرع رجل في العالم الجمايكي يوسين بولت.

حيث كشفت الأرقام عن فارق كبير لصالح المعجزة الفرنسية الواعدة كيليان مبابي، لدى مقارنته بأبرز نجمي كرة قدم حاليا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في بداية مسيرتهما.

ففي عمر 20 عاما، نجح مبابي حتى الآن في تسجيل 94 هدفا لصالح ناديه السابق موناكو والحالي باريس سان جرمان، في الدوري الفرنسي، ومع منتخب "الديوك"، وتبتعد هذه الأرقام بفارق كبير عما حققه ميسي ورونالدو، حيث سجل الأول محليا ودوليا 50 هدفا في عمر 21 عاما، في حين هز الثاني الشباك 35 مرة في السن ذاته.

وفضلا عن ذلك، بزغ نجم مبابي في كأس العالم الأخيرة الذي أقيم في روسيا، وكان أحد العوامل الحاسمة في فوز منتخب فرنسا باللقب، وهو إنجاز لم ينجح ميسي أو رونالدو في تحقيقه.

وكان مبابي انتقل من موناكو إلى باريس سان جرمان في أغسطس 2017، مقابل 180 مليون يورو.

ومن جانب أخر ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، فرض نفسه نجما في ختام المرحلة الـ33 من الدوري الفرنسي، الذي انتهى لمصلحة فريقه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف مع موناكو، وحقق مبابي في هذا اللقاء رقما قياسيا جديدا لأعلى معدل سرعة، بعد أن سجل هدفا في (د.15) قاطعا مسافة انبهر منها الكثيرون من خلال السرعة الخيالية التي قطع بها الفرنسي الشاب المسافة التي بدأ منها الهجمة من منتصف الملعب إلى مرمى الخصم بسرعة وصلت إلى 38 كلم/ساعة.

وكسر "كيليان مبابي" بعد هذا الهدف رقم العداء الجمايكي "يوسين بولت" القياسي حيث بلغت سرعة "مبابي" في تلك الهجمة 23.6 ميل في الساعة الواحدة، بينما رقم "بولت" القياسي كان 23.35 ميل في الساعة الواحدة في سباق 100 متر والمسجل في بطولة العالم لألعاب القوى عام 2009.

ونجح الجامايكي في نفس البطولة من الوصول لرقم قياسي آخر مسجل باسمه، وبلغت سرعته وقتها 27.79 ميل في الساعة الواحدة، وبعد الهدف الأول وقع مبابي على هدفين في شباك موناكو على ملعب حديقة الأمراء، رافعا رصيده إلى 30 هدفا في بطولة الدوري الفرنسي.

وبات مبابي اللاعب الوحيد رفقة ليونيل ميسي نجم برشلونة، اللذين سجلا 30 هدفا على الأقل في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، حيث يتصدر ميسي لائحة هدافي الليغا برصيد 33 هدفا، وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن كيليان مبابي بات أصغر لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي يسجل 30 هدفا على الأقل في موسم واحد بالمسابقة.