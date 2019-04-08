بالفيديو: مدافع ليفربول يكتشف شبيه أخر لمحمد صلاح يتجول بالدراجة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مشجعاً لفريق ليفربول وهو يتجول بالدراجة في شوارع مدينة ساوثمبتون الإنجليزية، ويظهر المشجع من النظرة الأولى أنه اللاعب المصري محمد صلاح، وقد ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن مدافع فريق ليفربول، ديان لوفرين، قد نشر مقطع فيديو يظهر فيه للوهلة الأولى النجم المصري محمد صلاح، يتجول بالدراجة في أحد الشوارع الانجليزية.

وأوضح المصدر أن مشجعا لنادي ليفربول لمح في وقت متأخر من الليل شخصا يرتدي قميص «الريدز» عليه اسم محمد صلاح، ويسير في الشارع بدراجته الهوائية.

واقترب المشجع الذي كان يستقل سيارته من صاحب القميص الأحمر الشهير ليكتشف المفاجأة الكبرى، وأنه يشبه صلاح بشكل كبير، سواء في طوله أو شكل جسمه أو حتى ملامح الوجه وطريقة تصفيف الشعر، ثم ألقى عليه التحية، وبادره بالسؤال «ماذا تفعل هنا يا صلاح؟»، مرددا اللقب الشهير لمهاجم ليفربول «مو صلاح مو صلاح».

ونشر مدافع ليفربول لوفرين الفيديو على حسابه في إنستغرام، وقال في تعليق طريف «كان صلاح يحتاج قضاء بعض الوقت مع نفسه بعد مباراة الجمعة، فأخذ دراجته الهوائية وتجول في شوارع ساوثمبتون».