محمد صلاح يثير التساؤلات بشعار ليفربول الشهير "لن تمشي وحيدا"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

غرد هداف فريق ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح، بشعار ليفربول الشهير على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك اثناء اجازته التي قضاها في جزر المالديف أثناء توقف الدوري الإنجليزي برفقة عائلته، ويأتي كتابة محمد صلاح، لشعار ليفربول في وقت صعب يعيشه اللاعب وكثر حوله التكهنات عن مغادرة النادي.

وقد قام اللاعب بكتابة الشعار الشهير لليفربول على الرمال وباللغة الإنجليزية "YOU WILL NEVER WALK ALONE"، أي "لن تمشي وحيداً"، وقد يشير كتابة الشعار إلى حب اللاعب للنادي الذي شهد أجمل فتراته الكروية والرد على الشائعات التي ارتبطت باللاعب عن رغبة ريال مدريد ويوفنتوس في التعاقد مع اللاعب.

وقد تشير هذه الجملة في التوقيت الحالي إلى جمهور ليفربول من أجل دعم اللاعب وعودته إلى التهديف بعد صيام دام 7 مباريات لم يسجل فيها اللاعب، وأن الجمهور سيظل خلف اللاعب.