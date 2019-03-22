دون بالون: الكشف عن شروط ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشفت موقع "دون بالون" الإسباني الشهير أن اللاعب المصري الدولي "محمد صلاح" متواجد وبقوة على طاولة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بناء على رغبة من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكن بناء على جاء في التقرير فإن هناك 3 شروط من أجل التحرك لضم محمد صلاح، وصيف هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي وهداف الموسم الماضي.

وسرد الموقع الإنجليزي الشروط الثلاثة وأولها هو فشل النادي في ضم اللاعب البلجيكي ايدين هازارد، من صفوف تشيلسي وهو ما يعد الحلم الأكبر لدى زيدان، في مركز الجناح الهجومي في الصيف المقبل، أما ثاني الشروط يتمثل في ألا تزيد قيمة اللاعب عن 150 مليون يورو حيث لا ينوي ريال مدريد دفع مقابل مالي ضخم من أجل ضم اللاعب.

وأخر الشروط من قبل فلورنتنيو بيريز وزيزو يتمثل في استعادة اللاعب مستوياته العالية وقدراته التهديفية حيث لم يسجل أهداف في آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات وهو ما يجعل ريال مدريد يشعر بالقلق الشديد من التفكير في ضم لاعب يعاني تذبذب في الأداء في الفترة الماضية.