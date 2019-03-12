فلورنتينو بيريز: أفضل مدرب في العالم عاد إلى ريال مدريد

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

غادر فلورنتينو بيريز ملعب سانتياغو بيرنابيو في حالة جيدة مساء الاثنين بعد تأكيد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إلى مقاعد البدلاء في ريال مدريد، عاد زيدان إلى مدريد بعد 284 يومًا من تركه للنادي، حيث تمت إقالة سانتياغو سولاري، ويأمل فلورنتينو، الأن أن يجلب زيدان نفس الإيجابية للنادي الذي كان قائماً في فترته السابقة.

وقال الرئيس: "زيدان قصة حب مدتها 18 عامًا، إنه يوم كبير جدًا، الجميع يشعرون بالسعادة، تبدو التغييرات وشيكة في غرفة تبديل الملابس في النادي"، وأصر رئيس النادي على أنه لن يكون هناك إصلاح شامل للفريق، حيث لن تكون هناك سوى التغييرات التي يجب إجراؤها.

وأنكر رئيس النادي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس أن تكون هناك ثورة كاملة، وقال: "زيدان رجل يولد الحماس ليس فقط لإسبانيا بل لبقية العالم، لكن الآن علينا أن نستعد للمباراة القادمة وأن ننهي حسنًا".

وعن امكانية ضم لاعبين جدد رفض رئيس النادي الحديث كثيرًا عن كريستيانو رونالدو، لكنه قال مازحا عندما تم ذكر اسم كيليان مبابي، "زيدان فرنسي قد يستطيع فعل شيء مع مبابي".