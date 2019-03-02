ريال مدريد يستقر على التعاقد مع مورينيو

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكر موقع "لو 10 سبورت" الإلكتروني أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز استقر على مدرب "الميرنغي" بداية من الموسم المقبل، وأن بيريز يريد إسناد مهمة تدريب الفريق إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ودرب جوزيه مورينيو ريال مدريد في الفترة الممتدة بين 2010 و 2013، وارتبط المدرب البرتغالي بعلاقة قوية مع فلورنتينو بيريز، الذي أبدى في أكثر من مرة إعجابه الشديد بقدرات مورينيو التدريبية وشخصيته القوية خارج وداخل المستطيل الأخضر.

ومنذ رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد نهاية الموسم الماضي، يعاني "الملكي" من تراجع واضح في المستوى، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا على يد غريمه التقليدي برشلونة، فضلاً عن ذلك يبتعد ريال مدريد بفارق 9 نقاط كاملة عن النادي الكاتالوني متصدرا الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحاول مدرب ريال مدريد المؤقت سانتياغو سولاري الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم الفريق الكروي، فيما تشير تقارير صحفية إلى أن سولاري لن يستمر في منصبه في الموسم المقبل.