فينيسيوس: ميسي لاعب مذهل.. لكنه لا يخيف

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أكد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه يصب تركيزه في مباراة الغد، التي يلتقي فيها فريقه مع غريمه التاريخي برشلونة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا. واعترف فينيسيوس، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني لونيل ميسي، قائد برشلونة، لاعب رائع. لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يخشاه.

وقال فينيسيوس: «إنه مذهل ولكنه لا يخيف أحداً، نحن لدينا اللاعبون الأفضل في العالم».

وأضاف: «لديَّ رغبة كبيرة في خوض الكلاسيكو، جميع اللاعبين يرغبون في لعب الكلاسيكو، إنه يروق لي كثيراً، علينا أن نقوم بما قمنا به في كامب نو (معقل برشلونة)، كان بإمكاننا أن نفوز بالمباراة، الآن نحتاج مساعدة جماهيرنا».

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، غداً، في مباراة كلاسيكو جديدة، ضمن منافسات إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن مباراة الإياب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب برشلونة.

وأكمل فينيسيوس حديثه عن ميسي، قائلاً: «نحن جاهزون لكل شيء، إنه لاعب مذهل يقوم بأشياء لا يقوم بها أي لاعب غيره، نتطلع إلى موعد المباراة برغبة كبيرة، لا نشعر بالخوف من ميسي، لأنه رغم كونه لاعباً كبيراً نحن لدينا اللاعبون الأفضل في العالم».

النجم البرازيلي:

«لديَّ رغبة كبيرة في خوض الكلاسيكو.. إنه يروق لي».

«كان بإمكاننا الفوز في (كامب نو).. الآن نحتاج جماهيرنا».