بالفيديو: الكشف عن سبب اختفاء محمد صلاح عن مواقع التواصل الاجتماعي

شغل اختفاء لاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، عن مواقع التواصل الاجتماعي الجمهور كل انحاء العالم عقب رسالة غامضة للاعب قبل تركه مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ظهر أن السبب كان ما هو إلا دعاية لشركة DHL التي كشفت عن سبب اختفاء النجم المصري محمد صلاح عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، فجر الأربعاء.

ونشرت الشركة الأربعاء الماضي تغريدة بالفيديو بعد إغلاق محمد صلاح جميع حساباته على مواقع التواصل قالت فيها: "لقد وصلنا إلى محمد صلاح ويمكننا إيصالكم إليه".

وبشكل مفاجئ الجمعة، ظهر النجم المصري مجددا عبر مواقع التواصل وعادت جميع حساباته للعمل مجددا، وقد نشر صورة تظهره إلى جانب صندوق للشركة الألمانية.

وبعد أن عاد صلاح إلى متابعيه ومحبيه عبر "السوشال ميديا"، نشرت DHL الصورة التي شاركها النجم المصري مع متابعيه وكتبت فوقها: "أهلا بك من جديد محمد صلاح، لقد حان وقت التواصل".

We’ve reached Mo Salah and we can connect you to him! pic.twitter.com/E71p9Y2ABe