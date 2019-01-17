بيان من اللجنة الإعلامية لكأس آسيا 2019 عن "ما بدر من معلق قناة بي إن سبورت"

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم

اصدرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا «الإمارات 2019 » بيانا استنكرت فيه "ما بدر من معلق قناة بي إن سبورت خلال تعليقه أمس على مباراة العراق وإيران ضمن المجموعة الرابعة عندما أقحم السياسة في الرياضة، وذلك خلال حديثه عن مباراة السعودية وقطر مخالفاً بذلك قوانين ولوائح «الفيفا» ومبادىء اللجنة الأولمبية الدولية والتي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية، مع الإشارة بأن كل ما ذكره المعلق بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة يتنافى مع الواقع بشهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري نفسه الذي صرح بالأمس للوكالة الفرنسية بعدم وجود آية مشاكل أو عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة، كما حرصت اللجنة المحلية المنظمة قبل انطلاقة البطولة على تقديم كل التسهيلات لتواجد جماهير كل الدول المحبة للسلام والرياضة في المدرجات لمساندة بلادها".

وقال البيان أيضاً "تطالب اللجنة الإعلامية المسؤولين بالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بضرورة اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضة، وفي الختام تحتفظ اللجنة الإعلامية بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية مع مختلف الجهات المختصة تجاه ما بدر من القناة ومعلقها المذكور".