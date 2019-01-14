تحديد موعد مباراة كلاسيكو ريال وبرشلونة 2 مارس

المصدر: مدريد-أ.ف.ب.

أعلن رئيس رابطة دوري كرة القدم الاسباني للمحترفين خافيير تيباس، اليوم، أن مباراة الـ"كلاسيكو" بين ريال مدريد وغريمه برشلونة حامل اللقب في المرحلة السادسة والعشرين ستقام السبت 2 مارس المقبل في تمام الساعة 20:45 ليلا (23.45 بتوقيت الامارات).

وسحق النادي الكاتالوني على ملعبه في "كامب نو" في مباراة الذهاب غريمه التقليدي 5-1، ما أدى إلى إقالة المدرب جولن لوبيتيغي وتعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري بدلا منه.

ويتصدر برشلونة الترتيب حاليا برصيد 43 نقطة، متقدما بفارق 10 نقاط عن نادي العاصمة الذي يحتل المركز الرابع (33 نقطة) مع نهاية مرحلة الذهاب.