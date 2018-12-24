برشلونة بطل الشتاء.. وميسي «398 هدفاً»

المصدر: مدريد - د.ب.أ

سجّل المهاجم الأرجنتيني الخطر، ليونيل ميسي، هدفاً وصنع هدفاً، ليقود برشلونة إلى مواصلة انتصاراته المتتالية بالفوز الثمين 2/‏‏ صفر، على سلتا فيغو في المرحلة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وواصل أتلتيكو مدريد انتصاراته المتتالية، ومطاردته برشلونة بفوزه الثمين 1/‏‏صفر على إسبانيول في المرحلة نفسها، التي شهدت اليوم أيضاً تعادل ريال بيتيس مع إيبار 1/‏‏1، وتعادل أتلتيك بلباو مع بلد الوليد1/‏‏1.

على استاد «كامب نو» في برشلونة، تغلب برشلونة على ضيفه سلتا فيغو بهدفين نظيفين، سجلهما الفرنسي عثمان ديمبلي وليونيل ميسي في الدقيقتين 10 و45، ليرفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة جدول المسابقة، ويتجمد رصيد سلتا فيغو عند 21 نقطة في المركز الـ10.

وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً كالعادة لنجوم البارسا، بقيادة النجم الأرجنتيني ميسي، الذي يقدم عروضاً لافتة في الموسم الحالي، تكشف قدرة الفريق على تحقيق أكثر من بطولة محلية وقارية. وصنع ميسي الهدف الأول للفريق من خلال تسديدة تصدى لها الحارس، وتهيأت أمام ديمبلي ليتابعها بنجاح في المرمى، ثم سجل ميسي الهدف الثاني للفريق ليقترب خطوة جديدة من الوصول لـ400 هدف في الدوري الإسباني، حيث رفع رصيده إلى 398 هدفاً مع برشلونة في المسابقة.

ورفع ميسي رصيده إلى 15 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، بفارق أربعة أهداف أمام مهاجمي أوروغواي كريستيان ستواني، نجم جيرونا، ولويس سواريز لاعب برشلونة.

وبهذا الفوز، ضمن برشلونة البقاء في صدارة جدول المسابقة خلال عطلة الشتاء، لحين استئناف المسابقة بعد نحو أسبوعين.