بالفيديو: محمد صلاح يقود ليفربول إلى الصعود بدوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

استطاع فريق ليفربول أن يحقق فوزًا هاما على نابولي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب آنفيلد.

واستطاع محمد صلاح أن يحرز هدف ليفربول الوحيد في المباراة بالدقيقة 34، ليرتفع رصيد ليفربول إلى تسع نقاط بالتساوي مع نابولي ولكنه يصعد على حساب النادي الإيطالي بفضل فارق الأهداف.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من إحراز هدف ليفربول الأول في المباراة بالدقيقة 34، بعد تمريرة من ميلنر، استطاع صلاح أن يتخلص من ماريو روي، ثم المرور من كوليبالي ليخضع أوسبيا ويسدد الكرة من بين قدميه في شباك نابولي.

وشهدت المباراة كماً هائلاً من الفرص السهلة خاصة لفريق ليفربول ولاعبه ساديو ماني، وكاد نابولي أن يعاقب ليفربول في اللحظات الأخيرة بهدف التعادل لولا تألق حارس مرمى ليفربول، ليصعد الفريق الإنجليزي لثامن مرة إلى الأدوار الإقصائية ويرافق فريق باريس سان جيرمان الذي فاز على فريق النجم الأحمر بنتيجة 4-1.

وبالهدف الذي سجله محمد صلاح وصل إلى الهدف رقم 13 بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا وتخطى رقم فيرمينو ليصبح ثاني أفضل هدّاف للريدز في البطولة، مع العلم أن أفضل هدّاف لليفربول في دوري الأبطال هو ستيفن جيرارد برصيد 21 هدف.