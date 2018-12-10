رونالدو: يوفنتوس أفضل من ريال مدريد وأتمنى انتقال ميسى إلى إيطاليا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد لاعب يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن فريقه الحالي أفضل من ريال مدريد والذي تواجد في صفوفه على مدار تسعة سنوات، مشيراً أن هذه المجموعة المتواجدة معه من اللاعبين يمكن القول إنها أفضل مجموعة لعب معها على الأطلاق، وقد جاء ذلك خلال لقاءً مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت في أول حوار له مع الصحافة الإيطالية منذ انضمامه للسيدة العجوز، خلال الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وقال كريستيانو رونالدو "يمكنني القول إن هذه أفضل مجموعة لعبت معها على الإطلاق، التواضع يسيطر على الجميع في يوفنتوس، جميع اللاعبين يريدون الفوز، اليوفي أكثر من مجرد فريق أنه عائلة كبيرة، حتى في مدريد هم متواضعون ولكن هنا .. أشعر أنهم أكثر من ذلك الأمر مختلف تمامًا عن مدريد، فهذه عائلة أكثر ".

وتابع اللاعب البرتغالي: "الملكي بات من الماضي بالنسبة لي، أريد الفوز مع يوفنتوس فقط، سأبذل قصارى جهدي حال الصدام مع فريقي السابق، يوفنتوس لا يحتاج إلى ضم لاعبين جدد باستثناء البرازيلي مارسيلو، نحن نفتح الباب أمام اللاعبين المميزين".

وأضاف رونالدو عن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي: "أشعر بافتقاد ليونيل ميسي، لقد لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، بينما هو لا يزال في إسبانيا، ربما هو يحتاج لي أكثر، بالنسبة لي، الحياة عبارة عن مجموعة تحديات، أتمنى أن يأتي ليونيل ميسي إلى إيطاليا، البرغوث لاعب رائع وجيد".