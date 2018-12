بالفيديو.. محمد صلاح يحصد جائزة عالمية جديدة في 2018

حصل نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، على جائزة عالمية جديدة متوجاً بها موسمه الماضي الرائع مع الريدز، وذلك بعدما حصد جائزة"FSF" كأفضل لاعب في إنجلترا عن عام 2018، وأعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي عن فوز صلاح بالجائزة بعدما تصدر استفتاء المشجعين بأكثر من 366 ألف صوت، خلال حفل أقيم في لندن الاثنين.

وتفوق صاحب الـ 26 عامًا على كل من زميله فيرجيل فان دايك، وسيرجيو أجويرو ورحيم ستيرلينج ثنائي مانشستر سيتي، وإدين هازارد لاعب تشيلسي، وهاري ماجوير مدافع ليستر سيتي.

وعلق اللاعب المصري محمد صلاح، عقب فوزه بالجائزة: "شكرا على هذه الجائزة، تعني الكثير بالنسبة لي حيث جاءت من تصويت المشجعين"، وأضاف "عادة ما أشارك أي جوائز مع زملائي في الفريق والمسؤولين في النادي، ولكن في هذه المناسبة، أود تكريسها لمشجعي ليفربول لدعمهم الرائع".

يُذكر أن صلاح بات ثالث لاعب من ليفربول يحصد تلك الجائزة من إنشائها عام 2013، بعد الأوروغواياني لويس سواريز الفائز الأول بها، والبرازيلي فيليب كوتينيو الذي حصدها في 2016.

"Thank you for this award, it means so much to me because it was voted for by supporters" - @MoSalah on his 2018 FSF Player of the Year award. #LFC #MoSalah pic.twitter.com/ZVMbgefcPv