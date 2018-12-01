برشلونة في مهمة إزاحة إشبيلية عن الصدارة

المصدر: مدريد - د.ب.أ

يتطلع النادي الكاتالوني برشلونة، لإزاحة إشبيلية عن صدارة الدوري الإسباني، من خلال الفوز على فياريال غداً في الجولة 14 لدوري الدرجة الأولى الإسباني «الليغا».

وفقد برشلونة موقعه في الصدارة الأسبوع الماضي عبر التعادل مع مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لمثله. ويفتقد برشلونة لجهود مهاجم منتخب اوروغواي لويس سواريز أمام فياريال. ويعاني سواريز إصابة في الركبة مما سيبعده عن الملاعب لنحو اسبوعين. وخلال المباراة أمام إيندهوفن الهولندي مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي كمهاجم صريح لتعويض غياب سواريز.

ولم يشارك ميسي في هذا المركز طوال أربعة أعوام، لكنه تألق وفرض نفسه حيث سجل هدفاً وصنع آخر لزميله جيرارد بيكيه ليقود برشلونة للفوز 2 /‏‏1 والصعود إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن يشارك ميسي في المركز نفسه أمام فياريال. ويلتقي غداً ديبورتيفو الافيس صاحب المركز الرابع مع اشبيلية المتصدر.

ويلتقي اليوم سيلتا فيغو مع هويسكا وبلد الوليد مع ليجاني وخيتافي مع اسبانيول. وغداً ريال بيتيس مع ريال سوسيداد وجيرونا مع اتلتيكو مدريد. وتختتم المرحلة الاثنين بمباراة ليفانتي مع اتلتيك بيلباو.