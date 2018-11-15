الوداد المغربي يستغني عن مدربه الفرنسي

المصدر: الدار البيضاء - أ.ف.ب

اتخذ نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم قرار الاستغناء عن خدمات مدربه الفرنسي، رينيه جيرار، بعد أقل من شهرين على التعاقد معه، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من النادي لوكالة «فرانس برس»، في أعقاب سلسلة من النتائج المخيبة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف اسمه، في تصريحات، إن «قرار الاستغناء عن المدرب الفرنسي قد اتخذ»، وإن رحيله بات «محسوماً». ولم يحدد المصدر سبب عدم إعلان قرار الإقالة رسمياً بعد، وأشارت الوسائل المحلية إلى محادثات بين النادي، والمدرب البالغ من العمر 64 عاماً، بشأن المستحقات المالية للأخير.

ويأتي قرار الاستغناء عن جيرار، الذي تولى مهامه أواخر سبتمبر، بعد خروج الفريق المتوج عام 2017 بلقب دوري أبطال إفريقيا، من منافسات كأس العرش في المغرب والبطولة العربية للأندية، وخسارته، الأحد الماضي، 1-2 أمام الريف الحسيمي في المرحلة الثامنة من الدوري المحلي، حيث يحتل المركز الأخير.