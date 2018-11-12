الخطيب يطلب «تقارير شاملة» بعد «صدمة الترجي»

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قرّر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماع الخميس المقبل لدراسة وضع الفريق، وذلك في أول رد فعل على الخسارة المدوية أمام الترجي التونسي (صفر-3)، الجمعة الماضية، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكتب الأهلي، الذي فاز فريقه ذهاباً على أرضه 3-1 الأسبوع الماضي، على موقعه الرسمي، أن مجلس الإدارة سيعقد الخميس اجتماعاً «لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة، عقب عودة رئيس النادي من ألمانيا، الأربعاء المقبل، حيث كان يجري بعض الفحوص الطبية هناك».

وذكرت مصادر الأهلي أن الخطيب طلب إعداد تقارير إدارية وفنية وطبية شاملة عن الفريق الأول بخصوص الفترة السابقة من الموسم الحالي، من محمد يوسف القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق.