شاهد.. تمثال محمد صلاح في مصر يثير الكثير من التعليقات

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة لتمثال النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، وضعه منظمو منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، بمدخل القاعات التي تحتضن الجلسات الحوارية، بحضور كبار الشخصيات وعلى رأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.

ووضع تمثال نجم المنتخب المصري بمدخل قاعات المنتدى، كتقدير له ولإنجازاته التي حققها واحتفالًا بالنجاحات التي صنعت تاريخاً قويا للاعب المصري والكرة المصرية، ووصوله لمنصات التتويج بوجوده ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم.

وانتشرت الصورة بمواقع التواصل خلال فعاليات اليوم الثاني من العرس الذي تشهده مدينة شرم الشيخ، ولكن أثار التمثال الكثير من التعليقات المضحكة بسبب اختلاف شكل التمثال كثيراً عن شكل اللاعب.

وأثار التمثال العديد من التعليقات الساخرة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال مغرد "محمد صلاح لو شاف التمثال دا هيتنازل عن الجنسية المصرية"، وقال مغرد أخر "دا محمد صلاح بس مجهد شوية"، وقال أخر "ايه العملتوه في الواد ده دي موميا محمد صلاح"،