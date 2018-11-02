10 مدربين في ريال مدريد ضحايا برشلونة وبيريز

المصدر: حميد نعمان ــ دبي

استهلك رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خلال فترة رئاسته الأولى للنادي (2000-2006)، والثانية (منذ 2009 وحتى اليوم)، 12 مدرباً، كان العنصر المشترك بين 10 منهم الإقالة، نتيجة الضغوط التي يمارسها بيريز على المدربين، وبسبب الهزائم من الغريم التقليدي برشلونة، فيما نجا اثنان فقط منه، استقالا بمحض إرادتهما، هما: البرتغالي جوزيه مورينيو، والفرنسي زين الدين زيدان.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على الـ10 الأبرز من ضحايا بيريز، آخرهم الإسباني جولين لوبوتيجي، الذي فقد منصبه بعد الخماسية المذلة من برشلونة في الدوري الإسباني قبل أيام، ليحل مكانه مؤقتاً مدرب الرديف الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بعد فشل التعاقد مع الإيطالي كونتي:

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