حكم مونديالي يدير "كلاسيكو السودان"

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم عينت طاقما تحكيما بقيادة الحكم المونديالي محمد عبد الله حسن لإدارة مباراة "الكلاسيكو" السوداني التي تجمع فريقي الهلال والمريخ يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي الذي يقام بالتزامن مع عام زايد 2018.

وشارك محمد عبد الله حسن ضمن الحكام الذين قادوا مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، وسينال الفريق صاحب المركز الأول في المباراة جائزة قدرها 150 الف دولار فيما سينال الفريق صاحب المركز الثاني 100 الف دولار.

وتحظى مباراة قمة الكرة السودانية الهلال والمريخ باهتمام كبير في الأوساط الرياضية في الإمارات وكذلك الجالية السودانية المقيمة في الإمارات.