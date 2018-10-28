لاعبون: كلاسيكو «خــالي الدسم» في غياب ميسي ورونالدو

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعبون في دوري الخليج العربي إن مباراة «الكلاسيكو»، التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد على ملعب «كامب نو» اليوم ستكون «خالية الدسم» لأول مرة منذ سنوات، نظراً إلى غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف «البارسا» بسبب الإصابة، وانتقال البرتغالي، كرستيانو رونالدو عن «الميرنغي» بداية الموسم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم»، في الوقت نفسه، أن غياب الثنائي سيسمح للاعبين آخرين بالتألق.

وقال لاعب فريق الوصل، محمد سرور: «الكلاسيكو» سيفقد متعته، والوضع العام في انتظار انطلاقة اللقاء ليس مثل السنوات الماضية التي يكثر فيها الحديث عن المباراة منذ فترة، وكيف أن الصراع بين ميسي ورونالدو يكون في أشده، ما يجعل كل مشجعي الفريقين ينتظرون المباراة، التي دائماً تلبي طموحاتهم بالإثارة والقوة.

وتابع سرور الذي يشجع «برشلونة»: «على مدى الأيام الماضية ظللت أبحث عن أخبار المباراة، لكنني لم أجد سوى الحديث عن الغياب الأول للنجمين، لكن المباراة تظل قوية وبالتأكيد أتمنى فوز فريقي».

وبدوره أكد لاعب العين، إبراهيم دياكيه أهمية «الكلاسيكو»، وقال: «بالطبع لا اعتقد أن هنالك من سيفوت مشاهدة المباراة، رغم غياب ميسي ورونالدو، الكلاسيكو يظل مباراة مهمة للفريقين مهما كانت الغيابات، وبالنسبة لي أتمنى التوفيق للفريقين وسأحرص على متابعة المباراة بنظرة فنية، من أجل الاستفادة منها في تطوير أدائي مع فريقي العين».

في المقابل، توقع لاعب الظفرة، سهيل المنصوري، ألا تكون المباراة مثيرة مثل السنوات الماضية، قائلاً: «رغم أنني أشجع برشلونة إلا أن الواقع يقول أن ريال مدريد سيفوز بالمباراة». من جانبه، قال حارس مرمى دبا، عبدالله سلطان، إن تأثير غياب الثنائي سينعكس على مستوى الإثارة في المباراة، وقال سلطان الذي يشجع ريال مدريد: «الفرصة متاحة لعدد كبير من اللاعبين في الفريقين للفت الانتباه، وهم يدركون أن عليهم الاستفادة من غياب الثنائي».

وأكد لاعب عجمان، المغربي عادل هرماش، أن «الكلاسيكو» سيكون مختلفاً بصورة كبيرة عن اللقاءات السابقة وربما لن يكون بالقدر نفسه من الإثارة، وقال إن ريال مدريد هو المستفيد الأكبر من المباراة لأنه اعتاد غياب رونالدو، وأوضح: «الريال لديه فرصة كبيرة لتحقيق الفوز، لأنه يلعب منذ بداية الموسم من دون رونالدو وبالتأكيد فإن غياب لاعب بحجم ميسي يستطيع أن يغير النتيجة في أي دقيقة عن صفوف برشلونة سيمنح الريال أريحية كبيرة في المواجهة».

من جانبه، أكد لاعب شباب الأهلي، عبدالله النقبي، الذي أفصح عن تشجيعه لريال مدريد، أن مواجهة اليوم لن تكون بطعم السنوات الماضية نفسه، وقال: «الكلاسيكو سيكون مثل بقية مباريات الدوري، وكمدريدي لا أخفي حزني على رحيل رونالدو، لكن بالتأكيد هو صفحة وانطوت والريال قادر على تحقيق الفوز من دونه».

عبدالله النقبي

وسهيل المنصوري

متفقان أنها

فرصة الريال لتحقيق

الفوز .

محمد سرور يرى

المباراة «من دون

متعة»، وهرماش

يقول «الريال

المستفيد الأكبر».

عبدالله سلطان يؤكد

أن المباراة

تمنح الفرصة لمن

عانى ظل رونالدو

وميسي.