شاهد .. نتيجة أخر كلاسيكو جمع ريال مدريد وبرشلونة ولعب بدون ميسي وكريستيانو رونالدو

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تأكَد غياب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن مواجهة ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي ستقام الأسبوع المقبل وذلك بعد أن خرج مصابا في مواجهة إشبيلية بعد تسجيله هدف فريقه الثاني، بسبب تعرضه لإصابة قوية في الذراع، لسقوط خاطئ على المرفق الأيمن.

وأعلن نادي برشلونة عن مدة غياب اللاعب، وأشار إلى تعرض ميسي لكسر في المرفق، وغياب يصل إلى 3 أسابيع، مما يعني استحالة لحاقه بمباراة الكلاسيكو، ومع رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد في الصيف الماضي إلى يوفنتوس، سيشهد الكلاسيكو المقبل غياب قطبي كرة القدم العالمية، ولكن متى حدث ذلك وما هي نتيجة أخر كلاسيكو جمع بين ريال مدريد وبرشلونة ولعب بدون ميسي ورونالدو.

كان ذلك في 23 ديسمبر 2007 وهي أخر مباراة لم تشهد تواجد أياً من النجمين رونالدو وميسي في الملعب، وهم من سيطرا على أفضل لاعبين كرة القدم في العالم بالسنوات العشرة الأخيرة قبل أن يأتي اللاعب الكرواتي مودريتش ويكسر هذه الهيمنة.

وخلال هذه المباراة تواجد اللاعب الأرجنتيني ميسي فقط مع برشلونة، ولكن اللاعب البرتغالي لم يكن لاعبا في ريال مدريد من الأساس، إذ يرجع تاريخ انضمامه للفريق إلى صيف 2009، أما ليو ميسي، فكان لاعبا أساسيا في برشلونة بتلك الفترة ولكنه غاب عن هذا اللقاء بسبب الإصابة ولم ينقطع عن لعب مباريات الكلاسيكو منذ ذلك الحين، وتلك المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف سجله البرازيلي جوليو بابتيستا في الدقيقة 36.

وبشكل عام كان آخر كلاسيكو غاب عنه رونالدو في إياب السوبر الإسباني 2017 الذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-0، وعلى الجانب الآخر يرجع آخر كلاسيكو غاب عنه ميسي إلى نوفمبر 2015، في مباراة الـ4-0 الشهيرة بالليجا التي أدت إلى الإطاحة برافا بينيتيز وتعيين زين الدين زيدان بدلاً منه.