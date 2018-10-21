ريال مدريد يحدد مصير لوبيتيغي

المصدر: أفي-مدريد

بات مستقبل جولين لوبيتيغي، مدرب ريال مدريد، على المحك، بعد أن تجرع الفريق خسارته الثالثة هذا الموسم في الليغا (الثانية على التوالي) في عقر داره (1-2) أمام ليفانتي في الجولة التاسعة من البطولة.



وحسبما أكد مصدر من داخل النادي الملكي، فقد اجتمع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، مع القائد سيرجيو راموس داخل غرف الملابس عقب نهاية اللقاء من أجل استعراض الموقف المتأزم للغاية الذي يعيشه الميرنغي حاليا.



وأشار المصدر إلى أن بيريز سينتظر لما بعد مواجهتي فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، ثم "كلاسيكو الأرض" أمام برشلونة يوم الأحد المقبل، قبل أن يحدد المصير النهائي للوبيتيغي.