لوبيتيجي يعطّل صفقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «دون بالون» الإسبانية أمس، أن صفقة انتقال هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا (26 عاماً) إلى ريال مدريد الإسباني، سيفشل بسبب وجود المدرب الجديد للفريق الملكي جولين لوبيتيجي.

وقالت الصحيفة أمس، إن «ريال مدريد لايزال قريباً للغاية من التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن استمرار جولين لوبيتيجي في قيادة اللوس بلانكوس قد يتسبب في فشل الصفقة».

وأضافت أن «نيمار لا يرغب في العمل تحت قيادة المدرب الباسكي جولين لوبيتيجي في نادي ريال مدريد، ويمتلك عروضاً أخرى أكثر إغراء من النادي الملكي».

وقالت إن «رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز يعرف أنه إذا أراد التعاقد مع نيمار الذي يتألق مع باريس سان جيرمان الفرنسي، عليه تغيير المدرب جولين لوبيتيجي لأنه لا يريد العمل معه». يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني، يصرّ على التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب النادي الكاتالوني برشلونة السابق، خصوصاً بعد رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي المنصرم.