مانشستر يونايتد ينفي خبر إقالة المدرب جوزيه مورينيو

المصدر: جوني جبور-دبي







نفى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التقارير التي خرجت أمس وأشارت إلى إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الشياطين الحمر، بغض النظر عن نتيجة مباراة المان يونايتد في لقائهم أمام نيوكاسل في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت شبكة “سكاى سبورت” العالمية، أن نادي مانشستر يونايتد نفى هذه الأخبار مؤكداً أنه لا توجد نية في الوقت الحالي لإقالة جوزيه مورينو، واصفاً هذه الأخبار بالتي لا قيمة لها على الإطلاق.

نشر الحساب الرسمي لشبكة سكاى سبورت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة منذ دقائق قليلة يؤكد فيه خبر نفى إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد.

وكانت صحيفة “ميرور” الإنجليزية الشهيرة قد فجرت خبراً عاجلاً أمس بقرار إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد بغض النظر عن نتيجة مباراة الشياطين الحمر ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر يونايتد بداية كارثية في البريميرليج، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد فقدانه 11 نقطة كاملة بسبب 3 خسائر وتعادل من أول 7 مباريات للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.