الاتحاد الإفريقي يوقف مرتضى منصور لمدة عام وتغريمه 40 ألف دولار

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف)، اليوم إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لمدة عام واحد عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، مع تغريمه 40 ألف دولار.

وفرض الكاف العقوبة بداعي إدلاء رئيس الزمالك بتصريحات مسيئة لكل من رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسكرتيره، أحمد أحمد، وعمرو فهمي.

وألزم "الكاف" الاتحاد المصرى لكرة القدم ،برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بإبلاغ الزمالك بالعقوبة وتأكيد خضوع رئيس الزمالك لها، مؤكدا أحقيته بفرض تلك العقوبات على رئيس الزمالك، وفقا للوائحه وكذلك البحث والمتابعة فى ضمان تنفيذ تلك العقوبة.

وجاء ذلك عقب اجتماعات المجلس التنفيذي للكاف، والتي استمرت على مدار يومين في مدينة شرم الشيخ المصرية.