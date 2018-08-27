بيكيه يهاجم رابطة «الليغا» من ملعب بلد الوليد

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

انتقد مدافع برشلونة، جيرار بيكيه، الحال السيئة لملعب نادي بلد الوليد خلال مباراتهما، أول من أمس، في الدوري الإسباني لكرة القدم، في وقت هاجم رابطة الدوري (الليغا) لرغبتها في إقامة إحدى مباريات هذا الموسم في الولايات المتحدة.

وفاز برشلونة بطل الموسم الماضي، بنتيجة 1-صفر على مضيفه العائد حديثاً إلى الدرجة الأولى، ضمن المرحلة الثانية لبطولة إسبانيا. وبدا اللاعبون متأثرين بشكل كبير من سوء أرضية الملعب التي تم تبديلها قبل أربعة أيام، وعجز برشلونة عن فرض أسلوب لعبه السريع.

ولم يخفِ بيكيه بعد المباراة امتعاضه من أرضية الملعب، مستغلاً هذا الموضوع لانتقاد رغبة رابطة الدوري في إقامة مباراة من هذا الموسم في الولايات المتحدة، في خطوة لقيت انتقاد اللاعبين وتلويحهم بالإضراب.

وقال لقناة «بي إن سبورتس»، «اللعب أعاقته حالة أرض الملعب، بالطبع الليغا (الرابطة) لن تعلق على هذا الموضوع، لكن إذا أردنا أن نبيع منتجنا على الصعيد العالمي، فسيكون من الجيد أن نرى بداية ماذا يحدث هنا».

أضاف «نريد أن نذهب إلى الولايات المتحدة، نريد أن ننقل اللاعبين إلى هناك، وبعد ذلك نرى ملعباً في هذه الحالة المزرية. هذا عار وخطر كبير على سلامة اللاعبين. ليس مؤهلاً لاستضافة مباراة كرة قدم، الأمر معيب، آمل أن يعالج المسؤولون هذا الأمر لأنه بائس».

ومنذ إعلان رابطة الدوري، في منتصف أغسطس، عزمها على إقامة مباراة من الموسم في الولايات المتحدة، لاقت الخطوة انتقادات من اللاعبين وصلت إلى حد تلويح رابطتهم بالإضراب اعتراضاً على خطوة اعتبروا أنها تستند فقط إلى اعتبارات مالية وتجارية، من دون أخذ رأي اللاعبين.