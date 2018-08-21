المصدر: مدريد - إفي

قال داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، إن فريقه الملكي يريد الفوز بلقب الليغا، وذلك بعدما استهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، بالفوز على خيتافي بهدفين نظيفين.

وصرح كارفاخال، عقب المباراة التي أقيمت الليلة قبل الماضية، وسجل فيها هدفاً من الثنائية: «نريد الفوز بالليغا، ولذا علينا أن نعمل. الموسم الماضي أهدرنا الكثير من النقاط في الدور الأول من البطولة». وتابع: «من المعقد ألا نسجل في ظل القدرات الهجومية التي نتمتع بها».

وحول الحضور الجماهيري الضئيل في المباراة، أوضح كارفاخال: «جمهور الريال فريد، ولكننا في أغسطس، والسكان في مدريد يأخذون عطلتهم في هذا الشهر، بالتأكيد في سبتمبر المقبل سيحضر المزيد».