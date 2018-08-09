كلوب سعيد باستقبال الجماهير لحارس ليفربول كاريوس

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعرب مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن ارتياحه لحسن استقبال الجماهير لحارس المرمى الألماني لوريس كاريوس، في ظهوره الأول على ملعب آنفيلد، معقل الفريق الأحمر، بعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. وبات كاريوس تحت المجهر، بعدما تسببت هفواته الكارثية في خسارة ليفربول 1-3، أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لدوري الأبطال مايو الماضي، ليحرم الفريق الإنجليزي استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائنه منذ عام 2005.

وكافح كاريوس، خلال استعدادات الفريق لبدء الموسم الجديد، قبل أن يفقد مكانه كحارس أساسي للفريق، بعد تعاقد ليفربول مع البرازيلي الدولي أليسون، حارس مرمى روما الإيطالي، هذا الصيف، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (86 مليون دولار).

وحرس أليسون عرين ليفربول في بداية المباراة الودية، التي أجراها الفريق مع ضيفه تورينو الإيطالي، أول من أمس، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي 3-1، قبل أن يشارك كاريوس مع بداية الشوط الثاني للقاء. واستقبلت الجماهير، التي احتشدت في المدرجات الحارس الألماني (25 عاماً)، بتصفيق حار عند نزوله إلى أرض الملعب، ما جلب الابتسامة لوجه المدرب الألماني.

وقال كلوب عقب المباراة «لم أتفاجأ بصراحة، لكن كإنسان كنت آمل ذلك، إنني أحب ذلك بكل أمانة».