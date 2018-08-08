لوبيتيغي: مودريتش سعيد في ريال مدريد

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أكد مدرب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جولن لوبيتيغي، أن لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، الذي تشير التقارير إلى اهتمام كبير بالتعاقد معه من قبل نادي إنتر الإيطالي، «سعيد» مع أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن النادي الإيطالي يسعى للتعاقد مع نجم خط الوسط البالغ 32 عاماً، الذي اختير أفضل لاعب في كأس العالم 2018، بقيادته منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام فرنسا 2-4. وأشارت التقارير إلى أن رئيس الريال، فلورنتينو بيريز، شدد على أن الطريقة الوحيدة لرحيل مودريتش ستكون بدفع مبلغ خيالي قدره 750 مليون يورو.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، قال لوبيتيغي، الذي يستعد لقيادة ريال في موسمه الأول على رأس جهازه الفني، إن «الرئيس (بيريز) تحدث بوضوح، وليس لدينا أدنى شك في أنه (مودريتش) سيكون سعيداً بمواصلة اللعب لصالحنا. لا جديد في هذا الموضوع».

وأضاف «أتحدث إلى اللاعبين، عندما أعتبر ذلك ضرورياً».