تعادل ثانٍ ليونايتد في جولته الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

اكتفى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي في جولته الأميركية التحضيرية للموسم المقبل، وهذه المرة سلباً أمام سان خوسيه اورثكوايكس على ملعب «ليفايس ستاديوم» في سانتا كلارا (كاليفورنيا).

وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استهل جولته الأميركية الخميس الماضي في فينيكس (اريزونا)، بالتعادل مع كلوب أميركا المكسيكي 1-1. واستعاد «الشياطين الحمر» في مباراة أول من أمس، خدمات نجمهم التشيلي اليكسيس سانشيس، بعدما غاب عن لقاء كلوب اميركا بسبب مشكلة في تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة، على خلفية الحكم الصادر بحقه مع وقف التنفيذ بالسجن لمدة 16 شهراً، بسبب التهرب الضريبي في إسبانيا.