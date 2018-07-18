اسم مارادونا مستبعد من تدريب الأرجنتين

المصدر: بيونس إيرس - أ.ف.ب

توصل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى اتفاق ودي، يقضي بوقف التعاون مع مدربه خورخي سامباولي، ويتعين عليه الآن إيجاد بديل له، لبناء المنتخب الوطني وقيادته في كوبا أميركا 2019، ومونديال 2022.

ولم يكن الاتحاد الأرجنتيني راغباً في مواصلة المشوار مع سامباولي، لاسيما بعد الخروج المبكر من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا على يد فرنسا 3-4، علماً بأن الفريق كان تعرض لخسارة قاسية أمام كرواتيا صفر-3 في دور المجموعات أيضاً، وذلك بعد بلوغه نهائي نسخة عام 2014.

وبحسب الصحف الأرجنتينية، فإن سامباولي سيتقاضى تعويضاً بمليوني دولار، بدلاً من مبلغ يقدر بما بين ثمانية ملايين و20 مليوناً، لو فسخ العقد بين الطرفين كما كان ذلك متفقاً عليه. وكان سامباولي ترك تدريب إشبيلية الإسباني في يونيو 2017، ووقع عقداً لمدة خمس سنوات مع الاتحاد الأرجنتيني.

وكان بطلا العالم السابقان: ماريو كمبيس (1978)، ودييغو مارادونا (1986)، أعربا عن رغبتهما في الإشراف على المنتخب، لكن حظوظهما تبدو معدومة، علماً بأن الأخير أشرف على منتخب بلاده بين عامي 2008 و2010.

ويبدو اسم ريكاردو غاريكا، الأكثر ترجيحاً لتولي تدريب المنتخب الأرجنتيني، وذلك بعد أن قاد بيرو إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاماً، بالإضافة إلى خوسيه بيكرمان، الذي يشرف على تدريب كولومبيا، وسبق له الإشراف على البيسيليستي بين عامي 2004 و2006، وماتياس ألميدا. أما الأجنبي الوحيد الذي يتردد اسمه، فهو الإسباني بيب غوارديولا، لكن من المستبعد كلياً أن يترك مانشستر سيتي، الذي توج معه بطلاً لإنجلترا الموسم المنصرم.